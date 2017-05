Dopo Gabigol, ecco Icardi. È l'Inter dei tatuaggi

MILANO - Le due facce dell'Inter. Se Gabigol recentemente si è tatuato l'intera schiena, ora arriva la "risposta" di Mauro Icardi. Il compagno di squadra argentino sfoggia su Instagram il nuovo tatuaggio che occupa l'intero torace e le braccia.

Un'"opera d'arte" dedicata alle figlie avute da Wanda Nara, Francesca e Isabella, su cui l'amico tatuatore ha lavorato per cinque mesi con tre sessioni diverse. Non c'è dubbio, se i risultati sul campo faticano ad arrivare ultimamente, l'Inter è imbattibile per quanto riguarda il "fattore tattoo".

