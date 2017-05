Inter: Suning, 275 milioni per convincere Conte!

ROMA - Antonio Conte si presenterà da Abramovich (e Marina Granovskaia) forte dell’offerta Suning della quale si conoscono i dettagli praticamente ufficiali: Zhang senior ha offerto al tecnico campione col Chelsea un quinquennale da 15 milioni netti a stagione e un budget di 200 milioni per il mercato 2017-18. Conte, la cui intenzione è quella di non lasciare la Premier, è stato spiazzato dall’entità della proposta e aspetta di verificare le intenzioni di Abramovich prima di decidere. Casting Inter, l'ironia del web sul nuovo allenatore Nel frattempo prosegue lo screening dei cinesi e di Sabatini per individuare le alternative: Spalletti è ancora la soluzione più facile e convincente. Zhang vuole però un vincente. Un nome.