Sabatini ha incontrato Zhang jr e Ausilio nella Capitale per parlare del futuro allenatore: mancano solo i dettagli

ROMA - Inter-Spalletti, è quasi fatta. Stamattina c’è stato un vertice a Roma fra il neo dirigente Suning, Walter Sabatini, e i dirigenti nerazzurri Steven Zhang e Piero Ausilio, ancora nella Capitale dopo la sfida fra i nerazzurri e la Lazio. In collegamento anche il patron Zhang senior. I cinesi hanno accelerato sul nome dell'attuale tecnico della Roma proprio in queste ore, confortati dall'ex ds del club giallorosso che avrebbe il sì di massima del tecnico. Manca ormai solo l'incontro con Spalletti per definire il tutto, la futura panchina dell'Inter sembra ormai a una svolta.