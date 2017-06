Zanetti: «Icardi merita la nazionale»

MILANO - Javier Zanetti è felice per la nuova convocazione di Mauro Icardi in nazionale. Ieri sera l’ex capitano e attuale vice presidente dell’Inter è stato presentato come nuovo brand ambassador da LR Health & Beauty Italia, azienda di multi level marketing specializzata in prodotti di cosmesi e integratori alimentari. “Il nuovo corso della Seleccion con Sampaoli mi piace - ha iniziato Zanetti - perché credo che il nuovo ct sia una persona brava e intelligente. Ha convocato Icardi? Sono contento per Mauro che aspettava da tanto tempo questa chiamato e mi auguro che per lui che sia soltanto l’inizio di una lunga carriera con la maglia dell’Argentina. Il Mondiale 2018? Mancano 4 partite per la qualificazione e la prima contro l’Uruguay non sarà semplice. L’Argentina ha grandi giocatori e che in momenti come questo possono fare la differenza”. Poi un accenno alla finale di Cardiff: “E’ stata una grande finale. Il Real Madrid si è dimostrato più forte, ma non toglierei i meriti alla Juventus che ha fatto due finali in tre anni”. Zanetti sarà anche protagonista sul web grazie al blog jz4world.com e alla pagina Facebook dedicata JZ4 WORLD: una finestra esclusiva sul suo mondo, con un’angolazione wellness, all’interno della quale si potranno trovare contenuti multimediali su Javier e consigli relativi ad allenamento, alimentazione e cura del corpo, per restare in forma e sconfiggere i segni del tempo.