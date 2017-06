MILANO - L'Inter di Spalletti giocherà in amichevole a Lecce. L'avversaria dell'amichevole di sabato 12 agosto, l'ultima dell'esordio in campionato fissato per il 19-20 agosto, sarà il Real Betis di Quique Setién. Il calcio d'inizio è in programma alle 20,30 e naturalmente il match sarà disputato al Via del Mare, lo stadio che ospita le gare del Lecce. Dopo il ritorno dalla tournée cinese (30 luglio), i nerazzurri giocheranno almeno un altro test amichevole.