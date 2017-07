Inter, è arrivato anche Santon

INVIATO A RISCONE - In attesa dell'arrivo dei nazionali, attesi per lunedì, stamani nel ritiro dell'Inter è sbarcato Davide Santon che aveva ricevuto dalla società 48 ore di permesso per motivi familiari. Oggi il terzino lavorerà con i compagni, in attesa di trovare una sistemazione sul mercato. Anche stamani Spalletti ha diviso il gruppo in due parti, ma sul finire della seduta ha provato la squadra che domani pomeriggio giocherà l'amichevole contro il Wattens, formazione di seconda divisione austriaca. Davanti ad Handanovic il tecnico ex Roma ha provato una linea a 4 composta da Murillo, Ranocchia, Miranda e Sala; Emmers e Kondogbia mediani più Biabiany, Baldini e Belloni dietro l'unica punta Pinamonti.