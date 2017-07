Padelli: «Io interista con la maglia nerazzurra»

INVIATO A RISCONE - Daniele Padelli è stato ufficialmente presentato ai giornalisti. Ha scelto la maglia numero 27 (“20 è il giorno in cui mi sono sposato, 7 il giorno in cui è nato mio figlio Diego”) ed è pronto a lavorare al massimo anche se sa che il posto da titolare è di Handanovic.



Padelli, cosa vuol dire per lei interista arrivare all’Inter?

Il sogno di un bambino di paese che si realizza. Ho sempre giocato con l’ambizione di arrivare all’Inter. Ho trovato in casa una foto (mostra il telefonino, ndr), una figurina di Pagliuca alla quale avevo tolto la faccia e messo la mia. L’ho ritrovata in un cassetto ed è un bel ricordo.



Ha scelto l’Inter e non sarà titolare. Perché?

Nel mondo del calcio nessuno ti assicura un posto da titolare. Avevo qualche altra offerta, ma avevo parlato di questa prospettiva con l’Inter anche durante il campionato. E’ stato un onore ricevere una proposta del genere, un’occasione più unica che rara.



Cosa vi ha detto Spalletti? Che impressione le ha fatto?

La carica che ha dentro mi ha impressionato. Ha ben chiaro il fatto di dover riportare l’Inter ad alti livelli e farà di tutto per portarci in alto. Noi però dovremo metterci del nostro perché in campo vanno i giocatori e sta a noi riportare l’Inter in alto, ai suoi livelli.



E’ venuto per mettere in difficoltà Spalletti nella scelta del portiere?

Sono venuto per lavorare e per imparare perché quando il livello si alza c’è sempre da imparare. Lavorerò sempre al massimo come se dovessi giocare e non ci saranno problemi perché oltre al mio lavoro giocare a calcio è la mia passione. Sarò a disposizione e mi allenerò bene perché non si sa mai quello che può succedere nel mondo del calcio.



La Champions è l’obiettivo dell’Inter?

Non parlerei di un obiettivo perché è presto. Questa è una stagione molto importante per riportare l’Inter dove merita di stare ovvero più in alto di dove è stata ultimamente.



Spalletti ha parlato di questa stagione come di un’ultima opportunità. E’ d’accordo? Che clima si respira nello spogliatoio?

Spalletti è un allenatore molto preparato. Ha ben chiaro l’obiettivo da raggiungere e sta tentando di inculcarlo dentro la squadra perché bisogna parlare di squadra, non di singoli giocatori. Solo così si ottengono grandi risultati.



In Nazionale c’è uno staff che conosce bene. Ha ricevuto degli in bocca al lupo da loro? E dal Torino?

Per ora no. Mi sono arrivati in bocca al lupo dal Torino, una società alla quale sono molto legato e che mi è rimasta nel cuore.



Ritrova Handanovic dopo l’esperienza di Udine. Cosa pensa di lui?

Samir è un ragazzo serio, con la testa sulle spalle che lavora sempre al massimo. Ed è anche uno dei più forti portieri d’Europa. E’ un piacere lavorare con lui e posso imparare ancora molto come ho fatto anche a Udine.



Con l’arrivo di Hart al Torino, lo scorso anno è passato da primo a secondo portiere. Come si spiega quello che è accaduto?

Prendere Hart per il Torino è stata una scelta importante perché ha portato entusiasmo e medianicità intorno alla squadra visto che al Toro giocava il portiere della nazionale inglese. Joe è un bravissimo ragazzo oltre a un ottimo portiere. E’ stata una scelta che condivido e non ho rimpianti.



E’ rammaricato per non essere entrato al Filadelfia anche solo per un allenamento?

Quello stadio è un qualcosa di storico per la città e per il Torino. Sono stato onorato di aver partecipato all’inaugurazione e di avere il mio nome scritto su un seggiolino. Quell’impianto è un pezzo della storia del calcio italiano.



Sarà uno dei pochi italiani in una squadra che ha tanti stranieri. Ci ha pensato?

Non penso che faccia differenza la presenza di tanti italiani o stranieri. Quando sei all’Inter devi capire subito com’è il campionato e qui ho trovato tanti ragazzi intelligenti e si possa far bene anche se ci sono pochi italiani.



Aveva altre opzioni invece di venire all’Inter? Poteva giocare titolare altrove?

Avevo altre richieste, ma nessuno ti assicura il posto perché se fai male 2-3 partite, puoi perdere la maglia da titolare. L’Inter è stata un’occasione importante per la mia carriera e non me la sono sentita di rifiutare.



Ha parlato con Spalletti?

Personalmente no. Lui ha parlato con la squadra e io ero presente.



Che idea si è fatto delle difficoltà dell’Inter da fuori?

C’è stata qualche difficoltà e l’Inter non merita di stare in queste posizioni della classifica, ma da fuori è difficile trovare una spiegazione. Da tifoso mi dispiaceva molto vederla così in difficoltà.



Ha conosciuto Steven Zhang?

Sì l’ho conosciuto qui in ritiro.



Spalletti ha detto che in conferenza voi giocatori dovrete ridargli la Champions?

Dovremo essere pronti e lavorare per riportare l’Inter in alto.



Ha trovato differenze tra l’Inter e il Torino?

Non posso che parlare bene del preparatore avuto al Torino perché mi ha aiutato molto, anche come uomo. Bonaiuti è molto bravo, cura anche i più piccoli dettagli come l’inclinazione del piede che ti dà una mano a spingere al massimo.