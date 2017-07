Inter, Spalletti "tutor" di Pinamonti

INVIATO A RISCONE - Una lezione di tattica tutta per Andrea Pinamonti. L'ha fatta Luciano Spalletti all'attaccante al termine della seduta del mattino. Il tecnico di Certaldo gli ha spiegato i movimenti da fare e si aspetta che "Pina" li metta in pratica nella partitella di oggi pomeriggio contro il Wattens, prima uscita dei nerazzurri. Spalletti ha anche provato la squadra che andrà in campo dal 1', di fatto la stessa testata anche ieri con Murillo, Ranocchia, Miranda e Sala in difesa, Emmers e Kondogbia in mezzo al campo, Biabiany, Baldini e Belloni alle spalle di Pinamonti. Ottima l'affluenza di pubblico anche se nel pomeriggio le condizioni meteo non dovrebbero essere ideali.