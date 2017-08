Inter-Betis Siviglia 1-0: gol di Icardi su rigore al 30' del primo tempo

1 di 2 Successiva

LECCE - Nell'utima amichevole prima dell'esordio in campionato contro la Fiorentina l'Inter ha battuto il Betis Siviglia per 1-0 grazie a un calcio di rigore trasformato da Icardi al 30' del primo tempo. Al Via del Mare di Lecce il centravanti argentino è partito titolare così come il nuovo acquisto Dalbert. Icardi, ieri convocato in Nazionale argentina dopo quattro anni, è rimasto in campo solo per i primi 45 minuti, sotto un vero e proprio diluvio.

La nuova Inter di Luciano Spalletti conclude dunque il precampionato con un'altra vittoria dopo quelle su Lione, Bayern Monaco, Chelsea e Villarreal. La partita non è stata spettacolare, ma i nerazzurri hanno confermato una certa solidità difensiva. Dalbert non ha convinto al 100%, mentre è cresciuto molto Vecino.

FISCHIO FINALE: INTER-BETIS SIVIGLIA 1-0

Decide il rigore di Icardi al 30' del primo tempo.

92' ANCORA INTER

Bella verticalizzazione di Gabigol per Eder, bravo Mandi a chiudere in scivolata.

90' TRE MINUTI DI RECUPERO

L'arbitro concede tre minuti di recupero.

85' CI PROVA EDER

Tiro dalla distanza dell'attaccante senza troppe pretese.

83' AMMONIZIONE PER L'INTER

Giallo per Gagliardini che trattiene Narvaez.

82' POSSESSO PALLA DELL'INTER

Manovra avvolgente dei nerazzurri che provano a cercare spazi.

81' SI VEDE IL BETIS

Bella palla di Guerrero per Narvaez, che calcia dal limite: palla di poco alta.

80' SOSTITUZONI NEL BETIS

Escono Joaquín E Nahuel y, dentro Francis e Julio Gracia.

77' BETIS PERICOLOSO

Gran palla di Joaquin per Nahuel: tiro respinto da Handanovic

76' SOSTITUZIONI NEL BETIS

Esce Fabián, entra Camarasa.

74' SOSTITUZIONI NEL BETIS

Escono Sergio León, Guardado e Tosca, entrano Sanabria, De la Hoz e Durmisi.

73' SOSTITUZIONI NELL'INTER

Escono Dalbert, Perisic e Candreva, dentro Ansaldi, Gabigol e Jovetic.

71' CONTINUANO LE PROTESTE

Giallo anche per Sergio Leon per proteste dopo la rissa precedente.

70' RISSA IN CAMPO: AMMONITO HANDANOVIC

Discussione tra Handanovic e Sergio Leon, poi arriva Perisic e si accende un parapiglia. Il portiere nerazzurro rimedia il giallo.

65' IL BETIS SFIORA IL PAREGGIO

Vecino sbaglia il disimpegno, Sergio Leon si ritrova davanti ad Handanovic ma non inquadra lo specchio e calcia alto da pochi metri.

62' SOSTITUZIONE INTER

Esce Borja Valero, entra Brozovic.

60' NON PIOVE PIU'

Non piove più a Lecce, il campo sembra aver assorbito abbastanza bene la pioggia del primo tempo anche se si alza qualche zolla.

57' EDER PERICOLOSO

Bel tiro di Eder su punizione dal limite, ma la mira non è quella giusta e la palla sfila sul fondo.

55' PERISIC A TUTTO CAMPO

Si muove bene Perisic lungo tutta la linea offensiva e conquista una buona punizione dal limite.

47' AMMONIZIONE PER IL BETIS

Nahuel trattiene Perisic e si prende il giallo: proteste di Spalletti verso l'arbitro che avrebbe voluto una sanzione più severa.

INIZIA LA RIPRESA

Ci sono cambi nell'intervallo. Nell'Inter dentro Gagliardini ed Eder, fuori Joao Mario e Icardi. Nessun cambio per il momento nel Betis.