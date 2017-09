Spalletti ne convoca 21 contro la Spal

Prima chiamata per Karamoh, mentre non ci sono gli infortunati Cancelo e Santon.

INVIATO AD APPIANO - Nessuna sorpresa nell'elenco dei convocati di Inter-Spal: Luciano Spalletti non ha inserito nella lista dei 21 gli infortunati Cancelo e Santon, mentre ha chiamato per la prima volta il francese Karamoh. Da stasera la squadra sarà in ritiro ad Appiano. Ecco l'elenco completo dei convocati:



Portieri: 1 Handanovic, 27 Padelli, 46 Berni;

Difensori: 13 Ranocchia, 25 Miranda, 29 Dalbert, 33 D'Ambrosio, 37 Skriniar, 55 Nagatomo, 61 Vanheusden;

Centrocampisti: 5 Gagliardini, 10 Joao Mario, 11 Vecino, 20 Borja Valero, 77 Brozovic;

Attaccanti: 9 Icardi, 17 Karamoh, 23 Eder, 44 Perisic, 87 Candreva, 99 Pinamonti.