Inter, Spalletti: «Icardi? Va messa la massima clausola possibile, a livello di Isco e…»

ROMA - L'Inter torna dopo 5 mesi allo Scida, teatro di una delle peggiori sconfitte della passata stagione. Quel 2-1 firmato da Falcinelli strozzò le speranze europee dei nerazzurri che poi precipitarono velocemente fino all'esonero di Pioli. Il Crotone quindi non può essere sottovalutato da Luciano Spalletti che chiede ai suoi di non montarsi la testa dopo i 9 punti accumulati nelle prime 3 giornate. «Il confine tra fiducia e presunzione è sottile - spiega l'allenatore toscano - L'anno scorso partite come questa venivano interpretate come una fase interlocutoria del campionato rendendo il risultato casualità. Invece possiamo metterci del nostro. Non è importante solo la grande serata, il campione non sceglie la partita dove esserlo, mette sempre il suo marchio sulla gara».

CROTONE - Spalletti ha speso parole importanti per il suo collega: «Conosco bene Nicola, ha dimostrato di avere qualità, saper motivare i ragazzi anche quando sembravano spacciati e so cosa vuol dire andare a parlare nello spogliatoio e fargli credere una cosa diversa da quello che è realmente. Dobbiamo giocare 35 partite e sono tutte importanti e vanno giocate nel migliore dei modi per portare a casa il risultato. Un voto all'Inter? Per me è fondamentale l’impegno, l’attenzione, la voglia di essere squadra forte. Ho trovato piena disponibilità in questo senso ed ottimi risultati, do una notevole sufficienza».

GLI IMPOSSIBILI - L'allenatore nerazzurro esalta le qualità di Icardi e Perisic: «Sono i migliori che ci sono nel loro ruolo, sono due calciatori impossibili, non sono semplicemente i migliori. Loro hanno buone qualità. Noi siamo sicuri che il nostro collettivo è un collettivo che funziona e che cerca di dare il massimo in ogni partita, è quello che diventa importantissimo. I gol però non li possono fare due calciatori, ma li devono fare tutti. Se segnano soltanto in due non possiamo andare in Champions e noi dobbiamo essere in lotta fino all’ultima partita per quei posti lì. Borja Valero? Sa stare da tutte le parti, se lo metti nel Barcellona gioca lì, se lo metti in un’altra squadra dove giocano la palla la gioca ancora meglio».

FATTORE COPPE - L'Inter tra le grandi è l'unica a non giocare le coppe ma secondo Spalletti questo può non essere un volano: «Non è sempre un vantaggio. Quando hai a che fare con molti giocatori è vero che recuperi qualcuno, ma la rosa deve essere adeguata. Quando lascio il 19esimo a casa lo ammazzo, secondo me ci vuole tempo effettivo e cinque sostituzioni».

MAX CLAUSOLA PER ICARDI - «Per Icardi va messa la massima clausola possibile, a livello di Isco e di tutti i top player»: lo dice il tecnico dell'Inter, Luciano Spalletti, a Premium Sport commentando l'operazione di rinnovo di contratto del capitano nerazzurro che dovrebbe prevedere una clausola più alta rispetto agli attuali 110 milioni di euro. Poi sul nuovo look biondo platino dell'attaccante argentino scherza: «I miei calciatori si possono comportare come vogliono, l'essenziale è che non disturbino il lavoro di squadra. In questo caso qui se uno si gira davanti vede quel bagliore per cui lo riconosce meglio e riesce a servirlo dandogli palla».