L'Inter si fa bionda come Icardi: nuovo tormentone social

MILANO - Blond is better, biondo è meglio. Se poi è di platino ancora di più. In casa nerazzurra va di moda il cambio di look. Ed ecco che, dopo la vittoria contro il Crotone, la squadra viene contagiata dal nuovo colore di capelli scelto da Mauro Icardi.

Icardi, il nuovo look biondo platino scatena le ironie sul web

Almeno nel fotomontaggio creato da Danilo D'Ambrosio che ha festeggiato la trasferta di ieri con una foto in cui tutta la squadra ha gli stessi capelli del capitano dell'Inter: «Un gruppo unito si vede anche da queste cose», scherza il difensore.

