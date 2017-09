Inter, ecco i convocati per il Bologna : c'è anche Santon

Spalletti ha convocato 22 giocatori per la sfida di martedì a Bologna

MILANO - Prima convocazione stagionale per Davide Santon, recuperato da un infortunio muscolare e inserito nella lista dei 22 da Luciano Spalletti per l'anticipo della quinta giornata che vedrà l'Inter in scena al Dall'Ara di Bologna. Portieri: Handanovic, Padelli, Berni. Difensori: Ranocchia, Santon, Miranda, Dalbert, D'Ambrosio, Skriniar, Nagatomo, Vanheusden; Centrocampisti: Gagliardini, Joao Mario, Vecino, Borja Valero, Brozovic. Attaccanti: Icardi, Karamoh, Eder, Perisic, Candreva, Pinamonti.