Inter, 100 giorni di Spalletti: ecco le sue migliori frasi

1 di 4 Successiva

© ANSA

MILANO - I primi 100 giorni di Luciano Spalletti da allenatore dell'Inter sono stati caratterizzati da dichiarazioni in puro stile "spallettiano". Frasi, spesso ad effetto, che hanno colpito per ironia e sagacia. Ecco le migliori.

1. «Mi identifico in ciò che amo e amo ciò in cui mi identifico»

2. «Io sono l’allenatore dell’Inter e vi faccio vedere che ci sto comodo in questa posizione, ci sto bello rilassato»

Spalletti esulta con una linguaccia. La rabbia dei tifosi del Crotone

3. «Se non cambiamo, non cresciamo. Se non cresciamo, non viviamo bene la vita»

4. «In situazioni normali non c’è un furbo se non c’è un bischero, ed a noi la parte del bischero garba poco farla»

5. «Io non sono nato in Toscana, sono voluto nascere in Toscana. Infatti ho le gambe storte di chi fa solo sali e scendi e non può mai andare pari»