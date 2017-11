San Siro quasi esaurito per Inter-Torino

Continua a gonfie vele la prevendita per il match di domenica alle 12,30 tra i nerazzurri e i granata: superata quota 70.000 spettatori. Restano acquistabili solo i tagliandi del settore ospiti (oltre 4.000) e ci 3.000 posti nel terzo anello verde.

MILANO - Sarà un San Siro quasi esaurito quello che domenica (ore 12,30) farà da cornice al match tra l'Inter e il Torino. Ieri è stata superata quota 70.000 presenti e la prevendita continua a gonfie vele. Restano acquistabili solo i tagliandi del settore ospiti (oltre 4.000 rimasti) e 3.000 posti nel terzo anello verde. La società ha chiesto ai tifosi di arrivare in anticipo perché inevitabilmente il traffico nella zona sarà molto sostenuto. Il pubblico nerazzurro, dunque, confermerà di essere il più numeroso e fedele finora in Serie A e sarà superata la media dei 60.000 a partita in queste prime 6 gare interne.

Tutto sull'Inter