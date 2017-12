Serie A Inter, i convocati. Vecino, semaforo verde

MILANO - Il tecnico dell'Inter Spalletti ha convocato 20 giocatori in vista della gara di domani pomeriggio contro il Chievo. In lista anche Vecino, che era rimasto in dubbio per un risentimento al bicipite femorale della coscia sinistra.

TUTTO SULL'INTER



I CONVOCATI - Portieri: 1 Handanovic, 27 Padelli, 46 Berni; Difensori: 7 Cancelo, 13 Ranocchia, 21 Santon, 29 Dalbert, 33 D'Ambrosio, 37 Skriniar, 55 Nagatomo; Centrocampisti: 10 Joao Mario, 11 Vecino, 20 Borja Valero, 77 Brozovic; Attaccanti: 9 Icardi, 17 Karamoh, 23 Eder, 44 Perisic, 87 Candreva, 99 Pinamonti.

PROBABILI FORMAZIONI