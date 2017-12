Inter, Spalletti: «Contro la Juventus sarà una sfida importantissima»

Il tecnico nerazzurro: «Prepareremo il match come fosse una partita come le altre, non modificheremo nulla». Gagliardini: «Andremo a Torino per cercare la vittoria»

MILANO - ''C'è una conferenza stampa, ci sono due, tre giorni, bisogna viverla nella maniera corretta preparandosi bene, perché è una partita importantissima'': lo dice il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti, a margine della cena di Gala della Fondazione Pupi, rispondendo ad una domanda sulla partita contro la Juventus di sabato sera. Una sfida che per l'allenatore non deve essere valutata in maniera diversa rispetto alla altre: ''Non vedo perché i giocatori dovrebbero prepararsi per una gara diversa. Loro stanno facendo le cose correttamente, si allenano in maniera perfetta da un po' di tempo e questa è la cosa fondamentale per farsi trovare pronti. Se ti prepari durante la settimana e domenica sei pronto riesci a fare bene, se no diventa tutto più difficile. Noi ci stiamo preparando''.

GAGLIARDINI: «SONO PRONTO» - Gagliardini è pronto a rientrare in campo contro la Juventus a Torino dopo aver scontato la giornata di squalifica: ''È una partita importantissima, c'è tanta voglia di giocare un match del genere. Se poi consideriamo la situazione attuale di classifica, è una sfida che vogliamo assolutamente far nostra''. Anche il centrocampista nerazzurro non parla apertamente di obiettivo scudetto: ''Il nostro obiettivo resta quello di arrivare tra le prime quattro, poi vedremo a marzo-aprile dove saremo e a cosa potremo aspirare. Quest'anno stiamo trovando più continuità nel gioco e nei risultati, penso potremo toglierci tante soddisfazioni''.