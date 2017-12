La Juve, Allegri, le fogne: Spalletti in conferenza

APPIANO GENTILE - Luciano Spalletti manifesta grande sicurezza nei mezzi dell'Inter alla vigilia del match con la Juventus: «Adesso abbiamo una precisa identità sulla quale lavorare. Vogliamo cercare di raggiungere quegli obiettivi che abbiamo nella testa. Ci vorranno moltissimi punti e di conseguenza la consapevolezza di quello che siamo diventa fondamentale. Non ci dobbiamo inventare niente. Dobbiamo andare a ripetere quello che abbiamo fatto fin qua. Dobbiamo esibire la forza che abbiamo avuto, ci fidiamo delle nostre qualità. Abbiamo tutte le qualità per puntare al massimo del risultato. Se potessi toglierne uno alla Juventus? A me piacciono i miei. Forse toglierei Allegri, per una bella serata al ristorante a mangiare il caciucco. E' il più bravo di tutti a interpretare le partite. Ha fatto vedere di essere innovativo nel cambiamento repentino».

LA REPLICA - «L'Inter deve tornare nelle fogne» aveva detto qualche giorno fa Sandro Pellò, presidente di Comunicazione Bianconera su Juventus Tv. La replica di Spalletti non si è fatta attendere: «Per quanto riguarda i messaggi brutti ricevuti: penso che più che agli interisti lui dovrebbe chiedere scusa a tutte quelle persone che sono state costrette a nascondersi nelle fogne. Mi sentirei molto in imbarazzo a lavorare con un vicino che la pensa in questo modo qui e saprei cosa fare».

«L'Inter deve tornare nelle fogne», è bufera su JTV