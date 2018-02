Inter, Spalletti: «Brozovic ha sbagliato. Skriniar resterà qui per molti anni ancora»

APPIANO GENTILE - "Preoccupato per le assenze di Icardi e Perisic? Assolutamente no, siamo in condizione di giocare e vincere una partita contro un Genoa di questo livello e che sta attraversando un grande momento di risultati". Così Luciano Spalletti, ai microfoni di Premium Sport, a poche ore dal match di Marassi. "Brozovic in panchina? Secondo me non è corretto per il calciatore andare a disquisire in questi termini, si è subito dispiaciuto di questa reazione. E' stato con i compagni in un certo modo, si è allenato bene e quella è la soluzione di tutto. Inizialmente - osserva il tecnico dell'Inter - scelgo un altro ma potrà far parte della partita. Skriniar? Vedrete che ci starà tanti anni nell'Inter, ha un'idea ben chiara di dove si trova a giocare. Sarà stata una traduzione fatta da qualcuno dopo una cena al ristorante all'una di notte...". (ha collaborato Italpress)