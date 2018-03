Inter, Asamoah-De Vrij: una coppia gratis

MILANO - Il derby è il presente e la cosa in questo momento più importante, ma l’Inter pensa anche al futuro e alla squadra del prossimo anno. Ausilio e Sabatini si sono già portati molto avanti e, pur non potendole annunciare, ha formalmente già chiuso tre operazioni, tutte di grande spessore. L’acquisto di Lautaro Martinez è stato confermato dal padre del ragazzo e dal presidente del Racing, ma sono stati perfezionati anche gli affari con due parametri zero di lusso: Stefan De Vrij e Kwadwo Asamoah.

Con entrambi c’è un accordo su tutta la linea (durata del contratto, entità dell’ingaggio e commissioni), ma manca l’ultimo via libera, quello della proprietà cinese. In altri club una formalità, non nell’Inter dove comunque gli uomini di Suning vogliono soppesare ogni operazione. E in situazioni come questa il rischio di uno “scippo” è sempre possibile anche se l’abilità degli uomini mercato nerazzurri coinvolti sembra aver messo l’Inter al riparo da rischi. Quando da Nanchino arriverà il via libera verranno avvisate, come vuole la prassi, la Lazio e la Juventus e gli ultimi pezzi del puzzle andranno a posto.

