Andes, il 27 il seminario a Udine

L'Associazione Nazionale Delegati alla Sicurezza negli stadi organizza un incontro sul tema "Chi sono i nuovi steward dopo la riforma del Codice di Giustizia Sportiva". L'evento si terrà al "Friuli" a margine della partita Italia-Repubblica Ceca Under 19.

MILANO - Chi sono i nuovi steward dopo la riforma del Codice di Giustizia Sportiva e una prima stesura del codice etico, documento che tutte le società sportive devono produrre. Sono questi i temi principali che verranno trattati nel seminario che Andes, l'Associazione Nazionale Delegati alla Sicurezza, organizzerà il 27 marzo a Udine, allo stadio Friuli. L'evento, che si svolgerà a margine della partita Italia-Repubblica Ceca Under 19, sarà ospitato dalla Figc e vedrà discutere e confrontarsi diversi esponenti del mondo calcistico nazionale, tra cui anche Francesco Ghirelli, segretario generale della Lega Pro, oltre ai delegati per la sicurezza e agli Slo, i segretari generali e sportivi di tutta Italia e di realtà straniere (sarà ospite una delegazione svizzera). Durante i lavori verranno presentati i risultati dell'indagine a livello nazionale commissionata da Andes sulla figura dello steward a dieci anni dalla sua introduzione e realizzata dallo studio del prof. Antonio Zuliani. Con il dottor Ghirelli, inoltre, sarà analizzato l'interessante progetto "3P Patto – Partecipazione – Passione", che la Lega Pro sta promuovendo per cercare sempre più l'inclusione dei tifosi negli stadi. Maggiori informazioni sul sito www.associazioneandes.it