Serie A Inter, Miranda: «Io, miglior difensore del campionato italiano»

MILANO - "Sono un calciatore completo, tecnico e rapido. Sarò sincero: per l'esperienza e tutto il resto credo di essere il miglior difensore della Serie A". Non fa il falso modesto Miranda, difensore brasiliano dell'Inter in corsa per la Champions league. L'ex Atlètico Madrid, raccontandosi ad Inter Tv, parla anche del suo rapporto con il tecnico nerazzurro: "Spalletti è un bravo allenatore, mi piace il fatto che voglia sempre vincere, come me, per questo mi trovo benissimo con lui. Parliamo spesso durante i video tattici e durante gli allenamenti". In vista del cosiddetto derby d'Italia, il brasiliano dice la sua: "La partita importante è quella che devi giocare, non penso più a quelle passate, in testa ho solo il match con la Juve. Mi è piaciuto tantissimo vincere il derby d'andata, penso che la vittoria per 3-2 contro il Milan sia la partita a cui sono più affezionato". Riguardo ai suoi connazionali Ronaldo e Rafinha: "Per noi brasiliani il migliore è Ronaldo il Fenomeno, ci ha regalato un Mondiale. Il mio idolo sportivo di sempre tuttavia è Ayrton Senna: nessuno più grande di lui. Rafinha all'inizio non era abituato agli allenamenti italiani, ora si trova bene, è molto bravo e dimostrerà il suo valore". Miranda apprezza i piaceri della tavola: "Pasta e lasagna i miei piatti preferiti, l'Italia ha la migliore cucina la mondo. Fuori dal campo sono un tipo tranquillo, amo stare in famiglia e portare mio figlio a giocare a calcio. I social network? Li uso pochissimo, sono molto utili ma non mi piacciono tanto". Quest'estate ci sarà il Mondiale: "Penso che la mia ultima Coppa del Mondo, il nostro obiettivo è solo vincerla. Il Brasile ha tutto per trionfare in Russia".

