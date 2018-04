Inter, Wanda Icardi contro Spalletti sui social

ROMA - Il day after, se possibile, è ancora peggiore. L'Inter non si è ancora ripresa dalla clamorosa rimonta juventina negli ultimi minuti della pazzesca sfida di San Siro. La sconfitta per 3-2 arrivata in quel mondo è un dolore sportivo troppo forte per tutti i nerazzurri, a cominciare dal capitano Icardi che ha lasciato il terreno di gioco in lacrime (sui social in molti hanno paragonato la sua delusione a quella di Ronaldo il 5 maggio 2002 a Roma).

Wanda Nara il giorno dopo la sconfitta in campionato ha attacco Spalletti. Il tecnico è stato criticato da un giornalista argentino, Marcelo Tinelli, che la moglie del capitano nerazzurro ha prontamente ritwittato sui suoi social: «Incredibile vittoria della Juve contro l'Inter a Milano per 3-2. Perché l'allenatore ha tolto Icardi a 5 minuti dalla fine? Per gioco e presenza in campo, Mauro è un calciatore chiave. Uscito lui, la Juve ha segnato due gol in due minuti». Più chiaro di così...