Inter, Spalletti rinnova: «Tocchiamo il paradiso con un dito»

MILANO - "Sono molto felice, felicissimo perché siamo dove volevamo essere da tanto tempo. Tocchiamo il paradiso con un dito". Sono le parole di Luciano Spalletti al termine di un incontro con cui il tecnico dell'Inter e la società nerazzurra hanno messo a punto gli ultimi dettagli per il rinnovo contrattuale. "Ha firmato Ancelotti oggi - aggiunge -, se vi dico che ho firmato io passerà inosservato. Non sono niente in confronto a lui".

L'INCONTRO - Spalletti ha incontrato oggi i vertici della società nerazzurra, Antonello, Ausilio, Gardini e Steven Zhang, in un incontro durato circa quattro ore. Il rinnovo contrattuale ora sembra più di una formalità per il tecnico. Lo stesso Ausilio aveva dichiarato la volontà del club di andare avanti con Spalletti: "Valuteremo la possibilità di allungare il suo contratto oltre l'attuale scadenza", ha dichiarato il ds nerazzurro nei giorni scorsi. Nel corso della riunione di oggi, inoltre, allenatore e società hanno parlato anche dei prossimi impegni, dal ritiro alle amichevole. Parole e fatti che certificano la volontà di entrambe le parti di iniziare un ciclo insieme. Spalletti, conquistata la qualificazione alla Champions League, aveva preferito lasciare spazio ai giocatori: domani ad Appiano in conferenza stampa il tecnico farà quindi il suo bilancio della stagione.

LA CENA - "Siamo venuti qui per spartirci le cene vinte da quelli che non ci credevano, visto che noi alla Champions ci abbiamo sempre creduto". Il tecnico dell'Inter si toglie così qualche sassolino dopo la qualificazione dei nerazzurri alla Champions League. "Siccome noi siamo partiti da tempo convinti che ci saremmo arrivati - prosegue all'uscita del vertice con la società -, abbiamo scommesso con tutti quelli che non ci credevano. E ora si spartisce".

ZHANG - "La firma di Spalletti arriverà presto". Steven Zhang, figlio del proprietario dell'Inter Zhang Jindong, conferma il rinnovo imminente per il tecnico nerazzurro Luciano Spalletti. "Ci stiamo preparando per la nuova stagione - prosegue -, già ci stiamo preparando da mesi ma ora stiamo vedendo cosa sia giusto fare in questa estate. Siamo fiduciosi per il futuro".