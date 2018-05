Inter, ecco i soldi di Kondogbia

MILANO - Il Valencia ha esercitato l'opzione per riscattare Geoffrey Kondogbia. Come ampiamente previsto e annunciato, il club spagnolo ha versato nelle casse nerazzurre 25 milioni e si è impegnato a riconoscere all'Inter il 25% della futura rivendita. La società di Peter Lim ha inoltre fissato una clausola rescissoria da 80 milioni. Per l'Inter una plusvalenza da 6 milioni utile per il bilancio. Kondogbia adesso ha un contratto con il Valencia fino al 2022.