Inter, Zanetti: «Non siamo preoccupati, vogliamo continuare con Icardi»

MILANO - "Quando si ha in squadra un grande giocatore come Mauro Icardi, è normale che arrivino molte richieste. Ma non siamo preoccupati: vogliamo continuare con lui". Il vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti interviene così sul futuro di Mauro Icardi, capitano nerazzurro. "Noi siamo contenti di Mauro e Mauro è contento dell'Inter - ha proseguito Zanetti a margine della presentazione della partnership tra i nerazzurri e MasterCard -. Deve stare tranquillo, ha dimostrato quanto tiene alla nostra maglia. È un punto di riferimento e lo vogliamo con noi".

CANCELO E RAFINHA - "Cancelo e Rafinha? Dispiacerebbe non vederli più in nerazzurro, ma aspettiamo perché c'è ancora tempo''. Lo ha detto il vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti, a margine della presentazione della partnership tra la società nerazzurra e MasterCard. ''Si sono trovati benissimo all'Inter, basti vedere le lacrime di Rafinha contro il Sassuolo - ha proseguito -. Ma sono trattative difficili e Ausilio sta facendo un grande lavoro''. Operazioni che quindi potrebbero essere posticipate dopo il 30 giugno, per le esigenze del financial fair play. Oggi intanto scade l'opzione per il riscatto di Cancelo dal Valencia, mentre quella per Rafinha dal Barcellona è fissata al 4 giugno. ''La Champions League è un punto di partenza, adesso dobbiamo migliorare - ha continuato Zanetti -. Lautaro Martinez? È un giovane promettente, bisogna aspettarlo, aiutarlo e metterlo in condizione di rendere al meglio'', ha concluso l'ex capitano nerazzurro.