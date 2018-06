Vacanza alle Seychelles per la famiglia Icardi: bikini da urlo per Wanda

ROMA - Continuano le vacanze di Mauro Icardi e Wanda Nara che testimoniano le loro ore di relax in tempo reale sui social. La coppia ha finito il safari ed è sbarcata alle Seychelles, le isole che si trovano al largo dell'Africa orientale. L'attaccante dell’Inter ha immortalato alcuni momenti romantici con scatti su Instagram mentre la moglie (e agente) ha postato un video-selfie hot del suo lato b che non poteva passare inosservato. La prossima tappa di Wanda e Mauro dovrebbe essere in Argentina ma non è escluso un passaggio in Italia. E c'è chi ipotizza che in quella occasione si possa tornare a parlare di rinnovo con l'Inter.

Wanda e Icardi, vacanze hot alle Seychelles