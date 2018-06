Inter, i baby d'oro salvano Brozovic

MILANO - La vittoria dello scudetto Primavera ha cambiato il mercato dell’Inter. Non per il bonus da 500.000 euro presente nel contratto di sponsorizzazione firmato con Suning che scatta in occasione di ogni trofeo conquistato dalla formazione di Vecchi. Prima del successo in semifinale della Primavera contro la Juventus, in corso Vittorio Emanuele erano convinti che l’unica soluzione per ottemperare alla richiesta dell’Uefa di fare 40- 45 milioni di plusvalenze entro il 30 giugno fosse quella di vendere uno dei big (Skriniar, Perisic, Brozovic o Icardi). Il successo contro i bianconeri, invece, ha “svegliato” diversi club che sono andati a bussare alla porta del ds Ausilio e del suo vice Baccin per ottenere i migliori giovani della cantera diretta da Samaden.

VIA CON LA RECOMPRA - L’input è quello di cedere i giovani per fare plusvalenze ma garantendosi la possibilità di ricomprarli a cifre maggiorate dopo 12-24 mesi. E’ questa la base dell’operazione abbozzata con il Genoa che vuole Radu ed Emmers (plusvalenza sui 10-12 milioni), magari cedendo (quando sarà maggiorenne o nell’estate 2019?) il talento Salcedo. Il Sassuolo stravede per Zaniolo (come la Roma), ma il club di Squinzi è interessato anche a Valietti e a Bettella. Quest’ultimo ha una lista di pretendenti impressionante visto che piace pure al Genoa, alla Samp e all’Atalanta. Il Bologna, prima che Verdi andasse al Napoli, aveva chiesto Odgaard come contropartita, ma estimatori non mancano neppure a Pompetti. Puscas, di rientro dall’esperienza al Novara, intriga il Levante, Manaj è richiesto dal Getafe. «Ci piacerebbe che alcuni dei nostri giovani potessero giocare con l’Inter dei grandi, ma a volte bisogna sacrificare qualcuno per questioni di bilancio. Per fortuna esiste il diritto di recompra» ha ammesso Baccin. «Il nostro compito - gli ha fatto eco Samaden - è mettere a disposizione della direzione sportiva risorse di primo livello, cosa che da anni facciamo». Baccin la scorsa estate ha fortemente voluto Odgaard e Zaniolo, stelle di una squadra nuova per dieci undicesimi rispetto a quella che aveva trionfato nel 2017. Sotto la direzione di Samaden il vivaio dell’Inter ha giocato 24 finali vincendone 19. Un record. Sacrificando i giovani verrà sistemato il bilancio come già successo 12 mesi fa, ma mancherà una buona base di partenza per la seconda squadra.

