ROMA - Momenti di grande paura oggi per Radja Nainggolan nei pressi di Arezzo. Dopo aver bucato una gomma, il neoacquisto dell'Inter si è schiantato contro il guard rail rovinando la fiancata e la parte anteriore della Ferrari sulla quale stava viaggiando in autostrada. Il centrocampista è uscito illeso dall'incidente e ha proseguito il viaggio per Milano con un'auto sostitutiva.