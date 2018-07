Sheffield United-Inter 1-1: Icardi in gol

SHEFFIELD (Inghilterra) - Non incanta, ma non delude l'Inter di Luciano Spalletti, che pareggia 1-1 in Inghilterra nell'amichevole con lo Sheffield United, formazione di Championship. Al Bramall Lane i nerazzurri, senza i croati e senza nemmeno gli infortunati Politano, Karamoh, Borja Valero e Nainggolan, perdono anche Dalbert dopo sette minuti per un infortunio alla spalla che costringe il terzino brasiliano a lasciare il campo dolorante in barella (dentro Roric).

VANTAGGIO BLADES - I Blades vanno in vantaggio al 28' con un gol in sospetto fuorigioco di McGoldrick, servito da Stevens dal limite dell'area. La rete degli inglesi scuote l'Inter, che comincia a macinare gioco, spinta da un Lautaro Martinez a tratti particolarmente ispirato. Lo stesso, però, non si può dire di Gagliardini, autore di molti errori a centrocampo, soprattutto in fase di appoggio. Da un'invenzione dell'argentino, comunque, arriva la rete del pareggio: l'ex Racing trova prima Candreva sulla destra con un bel filtrante, poi l'azione si sviluppa con il cross dell'esterno ex Lazio per Icardi, che tutto solo in area di rigore firma l'1-1 al 35'.

Emmers (positiva la sua prova) e il tridente nerazzurro sfiorano in un paio di occasioni anche il raddoppio, ma nella ripresa - causa un netto calo di condizione fisica - si perde alla distanza. Ne vengono fuori 45 minuti di calcio noioso da entrambe le parti, con le squadre che non riescono mai a creare seri pericoli ai portieri avversari. Il risultato non cambia: 1-1, ma qualche nota positiva per Spalletti, in particolare dai nuovi arrivati Martinez, Asamoah e De Vrij.

SHEFFIELD UNITED-INTER 1-1 (28' McGoldrick, 35' Icardi)

RIVIVI LA CRONACA DEL MATCH

90' - E' finita. L'Inter ha pareggiato 1-1 contro lo Sheffield. Nella ripresa si sono viste davvero poche emozioni

78' - Doppio cambio nell'Inter: fuori Icardi e Martinez, dentro D'Amico e Colidio

69' - Cambio nell'Inter: Ranocchia per De Vrij

66' - Lautaro Martinez prova dalla distanza: palla fuori

64' - Esce Candreva, entra Zappa

55' - Occasione per Lundstram che di testa prova a battere Handanovic ma la mira è imprecisa

49' - Martinez ha una buona chance ma calcia troppo debolmente

47' - FINE PRIMO TEMPO

46' - Icardi spreca una buona chance provando a servire di tacco Emmers invece di effettuare un comodo pallonetto

38' - Assist di tacco di Martinez per Icardi che di destro conclude a botta sicura: bravo Henderson a deviare in angolo

35' - Pari dell'Inter! Grande giocata di Lautaro Martinez che lancia Candreva: l'esterno innesca Icardi che non sbaglia. E' pari Inter

28' Gol dello Sheffield: McGoldrick supera Handanovic con un tocco sotto.

18' Chance per O'Connel che di testa da posizione ravvicinata non trova la porta di Handanovic.

7' Infortunio ad una spalla per Dalbert che è costretto ad uscire in barella. Al posto del brasiliano in campo Roric.

5' Subito due occasioni da gol per Candreva ma in entrambi tentativi è bravo ad opporsi il portiere Henderson

FORMAZIONI UFFICIALI

SHEFFIELD UNITED: Henderson, Baldock, Stevens, Fleck, O'Connell, Basham, Lundstram, Evans, Clarke, Egan, McGoldrick.

INTER: Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Dalbert; Candreva, Gagliardini, Emmers, Asamoah; Martinez, Icardi