Inter, Icardi e Lautaro Martinez restano con l'Argentina

ROMA - Sospiro di sollievo per l'Inter: nessun problema fisico serio per Mauro Icardi e Lautaro Martinez, che rimarranno quindi in nazionale. I due attaccanti nerazzurri, che hanno saltato la gara di sabato scorso con il Bologna per problemi muscolari, sono stati visitati dai medici argentini nel ritiro di Los Angeles.

Per Icardi, secondo quanto riportato dai media presenti al ritiro dell'Argentina, si tratta di una contrattura al quadricipite della gamba destra, mentre Lautaro Martinez ha accusato un affaticamento al polpaccio della gamba sinistra. Entrambi si sono allenati a parte, dovrebbero saltare la prima sfida con il Guatemala di sabato 8 ma potrebbero essere utilizzati nell'amichevole contro la Colombia nella notte tra martedì e mercoledì della prossima settimana.