Comunicato Inter: «Postumi dell'ematoma al soleo per Lautaro Martinez»

MILANO - In casa Inter, continua a tener banco la questione Lautaro Martinez, alle prese con un infortunio che lo ha costetto a saltare la sfida di campionato col Bologna. Nonostante i guai fisici, il ct dell'Argentina Scaloni lo ho convocato ugualmente per le amichevoli con Guatemala e Colombia, fino ad oggi, quando gli è stato permesso di tornare a Milano per sottoporsi a dei test medici di controllo. Ecco il comunicato della società nerazzurra: "Lautaro Martinez si è sottoposto quest'oggi a risonanza magnetica presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Persistono i postumi dell'ematoma al soleo della gamba sinistra, che ha costretto l'attaccante argentino a non essere a disposizione per la gara di campionato contro il Bologna e per le partite in programma con la propria Nazionale. Le condizioni di Lautaro Martinez saranno rivalutate nei prossimi giorni".

