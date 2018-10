Inter del Triplete, show a Trento: «Quella volta che Mourinho pianse come un bimbo...»

TRENTO - Auditorium Santa Chiara di Trento gremito e tifo da stadio per accogliere l'Inter del Triplete 2010, guidata all'epoca in panchina da José Mourinho. Un incontro gestito sul palco dal tifoso nerazzurro Enrico Mentana che non ha nascosto di trovarsi come "un bambino a Disneyland". Di quella squadra leggendaria a Trento erano presenti diversi giocatori come Julio Cesar, Francesco Toldo, Paolo Orlandoni, Maicon, Marco Materazzi, Diego Milito e capitan Javier Zanetti.

Basterebbe questo per fare felici i tifosi nerazzurri ma oltre a loro c'erano anche il direttore tecnico Marco Branca, il patron dello storico sponsor Pirelli Marco Tronchetti Provera e soprattutto il presidentissimo Massimo Moratti. Nella prima fila del teatro una parte dell'Inter di adesso rappresentata dal Ceo Alessandro Antonello.

Si è partiti con il racconto di quella fantastica stagione con le parole di Moratti che ha indivuduato la miglior operazione di mercato nella... cessione di Ibrahimovic. "Avevo parlato con il presidente del Barcellona che mi invidiava il nostro attaccante e io gli avevo detto che non lo avrei ceduto neanche se mi avesse dato il quadruplo del valore. Tempo dopo è venuto a Milano dicendomi che mi avrebbe dato il triplo più Samuel Eto'o. In cinque minuti abbiamo fatto l'affare".