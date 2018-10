Distorsione alla caviglia, Nainggolan salta il Barcellona

MILANO - Il centrocampista dell'Inter Radja Nainggolan è stato sostituito nella gara con il Milan a causa di una distorsione alla caviglia sinistra. L'infortunio del belga verrà valutato nei prossimi giorni dallo staff medico nerazzurro, ma l'ex Roma salterà la gara di Champions League contro il Barcellona, in programma mercoledì al Camp Nou. "Nainggolan? È troncato, c'è da portarlo all'ospedale e vedere, valutare. Fuori per la sfida con il Barcellona? Ma non solo per Barcellona, sarà out per un periodo". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti, commentando a Sky le condizioni del giocatore.