Inter, Icardi regala un Rolex a tutta la squadra per il titolo di capocannoniere 2017-2018

ROMA - "Io sicuramente non lo dimenticherò mai ‘Capocannoniere 2017/2018’. Ma non volevo ricordarlo da solo, perché senza di voi non sarebbe stato possibile". Sono le parole su Instagram di Mauro Icardi, capitano dell'Inter, che ha ringraziato tutti i compagni di squadra per il titolo di capocannoniere vinto nella passata stagione (ha realizzato 29 gol come Ciro Immobile) regalando a tutti un Rolex. La consegna del prezioso orologio è avvenuta a poche ore dalla sfida dell'Inter contro il Tottenham, nella quinta gara della fase a gironi di Champions League.

Il capitano dei nerazzurri ha postato il messaggio mostrando l'immagine dei Rolex donati ai compagni di squadra e sulle stories di Instagram l'attaccante argentino ha anche citato tutti i giocatori che hanno lasciato l'Inter questa estate (Lisandro Lopez, Nagatomo, Pinamonti, Eder, Karamoh, Santon, Rafinha e Cancelo) e quelli che non erano a Londra perché non presenti nella lista Champions (Joao Mario, Dalbert e Gagliardini) aggiungendo nella stessa immagine il messaggio: "Non preoccupatevi... anche il vostro arriva".