Serie A Inter, Skriniar: «Juventus? Partita difficile, ma noi siamo una grande squadra»

MILANO - Milan Skriniar non ha dubbi su quali siano i difensori più forti in Serie A: "Koulibaly, Chiellini, Bonucci e Manolas". Lo slovacco dell'Inter non include nella lista sè stesso e i suoi compagni in nerazzurro: "Si può sempre migliorare in tutto", afferma il giocatore a Sky Sport 24. Grazie alle sue grandi prestazioni, i tifosi del Biscione si sono quasi dimenticati del suo nome: "Non è colpa mia se mi chiamo Milan, all'inizio i tifosi lo vivevano come un problema, adesso come uno scherzo". Venerdì sera è il momento di sfidare la Juventus: "Una partita difficile, ma noi siamo una grande squadra, siamo forti e potevamo vincere anche a Roma, non ci siamo riusciti a adesso proveremo a farlo contro i bianconeri. Loro le hanno vinte quasi tutte, ma noi possiamo giocarcela". Ronaldo non è un cliente facile: "Sarà difficile da marcare, ma bisogna fare attenzione a tutti non solo a lui, non possiamo concentrarci soltanto su CR7", prosegue Skriniar, che aggiunge: "Sogno di ripetere i trionfi del 2010 con questa maglia". Le voci di mercato (è spuntato un interesse del Barcellona) non disturbano l'ex centrale della Sampdoria: "Fa sempre piacere quando grandi squadre ti cercano, ma anche l'Inter per me è una grande società, i tifosi possono stare tranquilli: siamo una squadra che sta bene insieme, non solo in campo, ma anche fuori".