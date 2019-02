Inter, la reazione di Lautaro: «Errori che ti fanno crescere»

ROMA - Lautaro Martinez non nasconde la delusione per gli errori contro la Lazio. L'attaccante dell'Inter, protagonista in negativo per un'occasione sprecata nel finale e il rigore sbagliato, guarda però avanti dopo la prestazione negativa e la sconfitta contro i biancocelesti: «Quando uno sbaglia si sente sempre male - ha scritto Lautaro su Instagram. Senza dubbio questi errori sono quelli che ti fanno crescere. Sono molto triste per ieri sera, però bisogna guardare avanti, abbiamo tante partite davanti a noi e ci rialzeremo subito per dare tutto e tornare a vincere!».

