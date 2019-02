Inter, l'inverno di Luciano Spalletti

MILANO - Uscendo dalla Coppa Italia, Luciano Spalletti vede più lontana la sua conferma sulla panchina dell’Inter. Un altro obiettivo è sfumato e il clima è cupo. Premesso che chiudendo tra le prime quattro in Serie A e facendo un buon cammino in Europa League il tecnico qualche chance di rispettare i due onerosi anni di contratto l’avrebbe, in questo momento l’ago della bilancia pende dalla parte dell’addio a fine stagione. Il tutto al netto del rendimento che la squadra avrà nel prossimo mese perché, anche se i dirigenti lo considerano un caso limite per una formazione non giudicata attualmente in crisi («Non vedo perché cambiare Spalletti adesso» ha confermato Moratti alla Rai), restano da valutare le eventuali mosse da compiere se nelle prossime tre-quattro partite il distacco dalle inseguitrici fosse annullato.

RIUNIONE NOTTURNA - Dopo la sconfitta ai rigori con la Lazio e la conferenza stampa, giovedì Spalletti è uscito dagli spogliatoi intorno all'una. Era stato a parlare nello spogliatoio con Zhang, Marotta, Ausilio, Gardini e Antonello, tutti andati via una decina di minuti dopo. La dirigenza ha chiesto all'allenatore il perché delle difficoltà iniziali e delle prove deludenti di alcuni singoli (Lautaro Martinez diventato improvvisamente impacciato sottoporta, Gagliardini in piena involuzione, Nainggolan lontano dal top più il caso Perisic). Ne è nato un confronto sereno, senza accuse né tanto meno ultimatum. Zhang ieri è partito per la Cina (è andato a festeggiare con la famiglia il capodanno cinese; previste diverse iniziative sui social del club) fiducioso che già domani con il Bologna arriverà un riscatto, ma la situazione verrà comunque monitorata con attenzione. A Spalletti sarà fornita la massima fiducia e la parola d’ordine sarà evitare i toni catastrofistici, ma il periodo nero dovrà durare di meno rispetto al 2017-18.

