Inter, maglie con i nomi in cinese contro il Bologna

ROMA - Dopo l’eliminazione in Coppa Italia ai rigori contro la Lazio, l’Inter di Luciano Spalletti scenderà in campo domani alle ore 18 contro il Bologna. La novità più curiosa del match saranno però le divise degli 11 nerazzurri che, come annunciato sul profilo Twitter ufficiale della squadra, per l’occasione sfoggeranno le scritte in cinese. L’altra novità sarà la presenza sulla panchina rossoblù di Sinisa Mihajlovic che, dopo la sconfitta casalinga per 4-0 contro il Frosinone, ha preso il posto di Filippo Inzaghi.

I PRECEDENTI – Non si tratterebbe della prima volta di scritte in cinese sulle maglie nerazzurre dell’Inter. Zanetti e compagni, infatti, indossarono una divisa con lo sponsor in lingua orientale anche nella finale di Supercoppa italiana a Pechino contro la Lazio. Ma stavolta sarà diverso, perchè in cinese saranno anche i nomi sulle spalle dei calciatori. In quella occasione la squadra di Josè Mourinho venne sconfitta dai gol di Matuzalem e Rocchi, inutile la rete di Eto’o a poco più di dieci minuti dalla fine.