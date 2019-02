Icardi-Inter, tensione ancora alta. Ma oggi chiede scusa?

MILANO - C’è la forma e c’è la sostanza. Come ci sono le parole e poi ci sono i fatti. Tra Inter e Icardi siamo ancora alle prime, per i secondi, invece, la sensazione è che siamo ancora lontani. Insomma, chi si aspettava il famoso passo avanti, dopo le dichiarazioni domenicali di Wanda e Marotta, è rimasto deluso. Ieri, infatti, non è accaduto nulla. Maurito si è regolarmente presentato alla Pinetina, ma solo per un altro giorno di fisioterapia. Sul campo non si è visto. Ed è complicato, a questo punto, immaginare quando abbandonerà il lettino per rimettersi a disposizione. Peraltro, a quanto risulta, non ci sarebbe stato alcun discorso con il resto dei compagni: un passaggio che in molti ritengono decisivo per ricomporre la situazione. Chissà, l’occasione giusta potrebbe regalarla proprio la giornata di oggi, visto che Icardi compie 26 anni. Fino alla rimozione della fascia era sempre lui a guidare le celebrazioni per i compagni, con lancio di uova e farina in testa. Ora che è lui il festeggiato cosa accadrà? Porterà i pasticcini? Ci sarà qualcuno che lo sottoporrà al medesimo trattamento?

NESSUN PENTIMENTO - Che la tensione sia ancora alta, lo ha lasciato intendere la stessa Wanda. Dopo una prima parte di intervento a “Tiki Taka” tutto sommato conciliante e tesa a non alimentare le polemiche, con tanto di telefonata di Marotta post-lacrime, nel proseguimento della trasmissione la signora Icardi ha fatto chiaramente intendere che le incomprensioni restano e che, al momento, i margini per un riavvicinamento sono minimi, se non nulli. «Se c’è qualcosa di quello che ho detto che non ripeterei? Io non mi pento di nulla. Il mio intento non era certo quello di ferire qualcuno, altrimenti avrei fatto nomi e cognomi. Se qualcuno si è sentito toccato, poteva farmelo sapere. Invece né a me né a Mauro è stato comunicato niente». In verità, secondo l’Inter, questo tipo di comunicazioni sono state fatte. Sia con Icardi, tramite diversi interlocutori della società. Sia con Wanda, in occasione dell’incontro di qualche settimana fa con la dirigenza.

Leggi l'articolo completo sull'edizione odierna del Corriere dello Sport