Inter, mezz'ora di visite mediche per Icardi: accompagnato da Wanda Nara

MILANO - Controlli medici per Mauro Icardi. L'attaccante argentino dell'Inter si è sottoposto a visite mediche per valutare il problema al ginocchio destro, con lo staff nerazzurro che vuole comprendere le condizioni del calciatore ex Sampdoria. Icardi ha raggiunto la clinica di riferimento dell'Inter con la moglie-agente Wanda Nara e il padre. Le visite sono durate circa 30 minuti.

SETTIMANA PARTICOLARE - Per l'argentino è stata una settimana molto particolare, caratterizzata da alcuni episodi negativi che hanno acceso gli ultimi giorni in casa Inter. L'attaccante, infatti, prima ha perso la fascia di capitano, con la società milanese che ha deciso di affidarla al portiere Handanovic, e poi non è stato convocato sia per la partita di andata dei sedicesimi di Europa League sul campo del Rapid Vienna che per l'impegno casalingo di Serie A con la Sampdoria. Il giocatore, per il problema al ginocchio destro, salterà anche la sfida di ritorno a San Siro con gli autriaci e proverà a recuperare il prima possibile per tornare in gruppo a disposizione di Spalletti e per la corsa alla Champions League.