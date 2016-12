24 ore di notizie sulla Juventus

11.00

BUFFON FA 600, ALLEGRI PUO' ANDARE A 6 E SUPERARE CONTE

Alle 17.30, orario insolito per una finale del calcio italiano, Juventus e Milan si contenderanno la Supercoppa italiana, nel caldo dell'inverno qatariota, dopo che a maggio le due squadre si erano affronatate allo Stadio Olimpico di Roma nella finale di Coppa Italia, vinta dai bianconeri per 1-0 grazie ad un gol di Morata. Una sfida fondamentale per entrambe le squadre visto che a Doha si assegna il primo trofeo della stagione. Una sfida importante, per ciò che rigurda i singoli, soprattutto per Gigi Buffon: il capitano della Juventus raggiungerà quota 600 presenze in bianconero, un traguardo prestigioso per il portierone della nazionale - già secondo nella storia del club come presenze, alle spalle del solo Alessandro Del Piero. La sfida di questo pomeriggio avrà un sapore particolare anche per un altro protagonista: vincendo contro il Milan, Massimiliano Allegri ha l'opportunità di superare Antonio Conte, l'ingombrante predecessore sulla panchina bianconera, nella classifica dei trofei vinti da allenatore della Juve.