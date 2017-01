Allegri: «Abbiamo già vinto lo scudetto delle critiche»

TORINO - Massimiliano Allegri sta preparando il difficile match contro la Lazio allo Stadium. Il tecnico della Juventus vuole tornare a vincere dopo la sconfitta nell'ultimo turno di Serie A contro la Fiorentina. «Il nostro obiettivo è sempre lo stesso: arrivare in fondo, e vincere. e non è semplice. Abbiamo vinto per ora un campionato: quello delle critiche. Ma noi restiamo sereni. Quest'anno soffriamo di più fuori, le annate non sono mai uguali fra loro.Le sconfitte sono state differenti. Contro la Lazio bisogna giocare bene e essere concreti».

OBIETTIVO CARDIFF - «Per arrivare in fondo e giocarci la Champions League dobbiamo migliorare la qualità del gioco. Nessuno ci regala niente, bisogna scendere in campo e dimostrare di essere i più bravi. Lavoriamo per utilizzare meglio il campo, in ampiezza, indipendentemente dal modulo. I risultati di questa squadra sono dati oggettivi. Chiaro che se vinci da 5 anni l'asticella si alza. L'obiettivo è sempre lo stesso: essere a marzo in tutte le competizioni, noi vogliamo arrivare a Cardiff».

MARCATURA QUARTO UOMO - «A Firenze ho sofferto la marcatura del quarto uomo, ma non ho mai commentato o detto una parola sugli arbitri, che fanno un mestiere difficile. Domenica mi marcava vicino all'area e non riuscivo a districarmi...».

MERCATO JUVE - «Patrice Evra sta vivendo serenamente questo momento. Si sta allenando tranquillamente. Lemina è rientrato per un problema fisico che valuteremo. Hernanes potrebbe giocare davanti alla difesa. Pjaca può essere della partita domani».

