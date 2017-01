Abbraccio Buffon-Tagliavento. Parla Zoff: «Un gesto che non si fa»

Il gesto affettuoso tra il portiere della Juventus e l'arbitro di Terni ha scatenato non poche polemiche. Ad esprimersi al riguardo anche l'ex juventino

ROMA - Se ne parla ancora e chissà per quanto ancora se ne parlerà di quell'abbraccio a fine partita tra Tagliavento, arbitro, e Buffon, portiere. Ha fatto discutere, ad alcuni indignare, ad altri rimproverare e a dire la propria opinione sono stati proprio tutti. Tra le tante voci si è udita anche quella di Dino Zoff, antenato calcistico di Buffon, che, ai microfoni di Radio Kiss Kiss ha commentato: "L’abbraccio Buffon-Tagliavento? Non ci vedo niente di buio, ma forse è un gesto che non si fa, anche se le polemiche forse sono state eccessive”.

