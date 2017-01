Juventus, Asamoah: «In Coppa Italia vogliamo la finale»

Battendo il Milan la squadra allenata da Allegri guadagna un posto in semifinale, ma bisogna anche pensare al campionato. Per la prossima giornata c'è il Sassuolo

ROMA - Che serata quella di ieri sera per la Juve. La maledizione stagionale contro le milanesi è stata finalmente esorcizzata e la squadra di Allegri ha potuto vendicare la sconfitta di Doha di appena 33 giorni prima. Il 2017 si apre sotto una luce diversa, ma con le certezze di prima: allo Stadium non si perde. Prossimo obiettivo? Ne ha parlato Asamoah: "L'obiettivo per la Coppa Italia è raggiungere la finale. Una bella vittoria quella ottenuta contro il Milan contro di loro abbiamo perso la Supercoppa, mentre ieri, nella partita fondamentale per noi, abbiamo vinto". Dopo le fatiche di coppa, testa al prossimo impegno con il Sassuolo: "Se vuoi vincere il campionato devi essere sempre cattivo, anche fuori casa. Il Sassuolo è una squadra forte, ha tanti giocatori giovani, ma noi dobbiamo continuare con cattiveria, portando a casa il risultato".

