Napoli, l'ultima trovata è il flash mob anti-Higuain

NAPOLI - I tifosi del Napoli si stanno già preparando per il ritorno di Higuain al San Paolo. Il 2 aprile il Pipita calpestarà il prato dello stadio che lo ha reso grande, ma dopo dopo il trasferimento estivo alla Juventus, l'argentino non poteva pensare che sarebbe stato indolore. A Gonzalo, comunque, è andata bene: i suoi ex tifosi hanno deciso di accoglierlo con una pernacchia. «'O pernacchio a Higuain direttamente dallo stadio di Napoli» è la pagina Facebook/Flash-Mob che un ingegnoso fan ha creato per salutare il ritorno del "core ingrato" del 21° secolo. «Lasciate a casa ogni intento violento. Il popolo napoletano, da popolo civile qual è, risolve con la non violenza e in modo pacifico gli eventuali torti morali... Una grande singola pernacchia sincronizzata da tutto lo stadio e poi ci si lascia tutto alle spalle, addio al rancore, anche perché la vita continua». Higuain torna al San Paolo preparato, ma la pernacchia arriverà con un mese di anticipo rispetto al programma della pagina Facebook: Napoli e Juve, infatti, si scontreranno l'1 marzo per il match di andata della semifinale di Coppa Italia.

