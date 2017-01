Juventus, Dybala svela il segreto della nuova esultanza

TORINO - Dopo più di una settimana di attesa, Paulo Dybala ha finalmente svelato il segreto della sua nuova esultanza, mostrata per la prima volta dopo il gol in Coppa Italia contro l'Atalanta e ripetuta, sempre in Coppa Italia, dopo la rete contro il Milan. La Joya aveva organizzato una sorta di concorso per chi avesse indovinato per primo il significato del suo gesto, ma nessuno ha indovinato: «Ciao a tutti! Nessuno ha indovinato, ma vi ringrazio tutti! Ecco cosa vuol dire la #dybalamask!Cari amici, grazie a tutti per le foto che mi avete mandato . Sono state circa 8.000 e anche se nessuno ha indovinato i motivi della mia esultanza voglio comunque premiare i cinque che si sono avvicinati di più. Il gesto è quello del gladiatore, della sua maschera, perché nella vita tutti affrontiamo problemi e delusioni e per superarli dobbiamo lottare come guerrieri».

