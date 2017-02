Serie A Juventus, i convocati. Out Marchisio e Chiellini

TORINO - L'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, ha convocato 22 giocatori per la trasferta di domani a Crotone, recupero della 18esima giornata di Serie A. Saranno assenti Chiellini e Bonucci, come confermato dal tecnico Allegri in conferenza stampa: "Chiellini non sarà convocato, resterà a Torino per un po' di riposo, considerate anche le buone condizioni di Barzagli, nonostante abbia avuto un po' di influenza nei giorni scorsi. Anche Benatia ha avuto un po' di influenza, ma è rientrato bene dalla Coppa d'Africa. Marchisio non è convocato: da un paio di giorni ha accusato un fastidio alla schiena e non si è allenato, qualche piccolo acciacco nella sua condizione è normale. Mancheranno anche Lemina e Mandragora, ma da giovedì saranno in gruppo a completa disposizione".

TUTTO SULLA JUVENTUS

I CONVOCATI - Questo l'elenco: Buffon, Benatia, Pjanic, Khedira, Cuadrado, Higuain, Alex Sandro, Mattiello, Barzagli, Mandzukic, Bonucci, Pjaca, Dybala, Asamoah, Dani Alves, Rugani, Neto, Lichtsteiner, Sturaro, Rincon, Audero, Loria.

CALENDARIO SERIE A