Pjanic stuzzica Dzeko: «A me lo scudetto, a lui il titolo di capocannoniere»

TORINO - Al momento Dzeko è il capocannoniere della Serie A insieme a Higuain (18 gol) e il centrocampista della Juve, Miralem Pjanic ci tiene a ricordare in modo scherzoso che «con il Pipita se la giocheranno fino alla fine. La Roma gioca un calcio molto più offensivo di noi e Dzeko ha sempre avuto tante occasioni da gol. Sarà difficile fino alla fine della stagione, ma se mi permetterà vincere il titolo può anche diventare capocannoniere».

JUVE, CHE ONORE! - Poi ricorda con piacere l'arrivo in una grande squadra: «E' un enorme privilegio - commenta il centrocampista bosniaco nel corso di un'intervista al portale Avaz - giocare per la Juventus. E' un onore giocare con questi campioni, che hanno dimostrato negli ultimi cinque anni di essere i più forti in Italia».

