Allegri: «Polemiche Juve-Milan? Serve più educazione»

Alla vigilia della sfida di Champions League con il Porto il tecnico torna sugli episodi contestati all Stadium: «Gli arbitri hanno sempre allenato in totale serenità. Serve più rispetto»

ROMA - Alla vigilia del ritorno degli ottavi di finale della Champiions League contro il Porto, Massimiliano Allegri torna sulle polemiche che hanno caratterizzato il post Juve-Milan di campionato, chiedendo "maggiore educazione". "Arbitri poco sereni con la Juventus? Gli arbitri hanno sempre arbitrato la Juve con grande serenità così come hanno fatto con tutte le altre squadre. Credo che In Italia bisogna fare un percorso diverso, di educazione, di rispetto e di regole, altrimenti ai bambini delle scuole calcio insegneremo solo che ci sia malafede e questo credo che non sia bello".

Allegri e Bonucci a tu per tu: niente sgabello con il Porto

«SIAMO ALLA FOLLIA» - Allegri rincara poi la dose in conferenza stampa: "In Italia ai limiti della follia. la gente invece di guardare la partita si fomenta, poi è normale che succedano gli incidenti. Si comincia a fare polemica fin dal primo episodio alla prima giornata di campionato. La Juve ha vinto 23 partite, persa una e pareggiate quattro. Non sono due episodi che fanno la differenza. Qui una settimana si attaccano gli arbitri e la settimana dopo sono i più bravi del mondo. Ripeto, bisogna cambiare indirizzo perché la situazione ormai è degenerata".

RIGORE CONTESTATO - "Il rigore? -aggiunge Allegri- Se me lo davano contro al 95' mi arrabbiavo anche io, ma i valori in campo erano stati ben definiti. Tra le tante partite di campionato forse mai come venrdì la Juve ha dimostrato il suo valore".

IL PORTO - Il tecnico della Juve torna poi sulla sfida con il Porto e invita a non sottovalutare la formazione lusitana nonostante il successo ottenuto nella gara d'andata: "Sono partite molto complicate. Il Porto è una squadra che non concede niente e si è visto con la Roma. Noi all'andata abbiamo vinto meritatamente, ma non sarà facile. Porto distratto dal campionato? Assolutamente no, la Champions è una competizione di grande fascino e quando giochi le partite europee metti sempre grande attenzione.". Sulla formazione "Ho tre dubbi: uno a centrocampo un terzino e un mediano. I centrali stanno tutti bene. La squadra sta bene e questo è importante per il futuro: siamo a due mesi dalla fine della stagione, ci saranno sfide molte impegnative e dobbiamo essere tutti in buone condizioni?".